Экс-лидер США Билл Клинтон считает свои отношения со стажером Белого дома Моникой Левински «непростительной ошибкой» во время нахождения на посту президента в 1995 году, передает издание Metro.

Об этом Клинтон рассказал в одной из серий документального фильма о своей жене Хиллари, которая выходит на стриминговом сервисе Hulu.

По его утверждению, роман с девушкой, которой тогда было 22 года, был для него способом отвлечься от работы.

Бывший американский лидер признался, что с помощью него он пытался в течение многих лет «справиться со своими проблемами».

В свою очередь Хиллари Клинтон в интервью для фильма заявила, что измена мужа нанесла по ней сильный удар.

Политик рассказала, что ей было «очень больно», когда она узнала о лжи супруга.

«Я не могла в это поверить», — сказала Хилари Клинтон.

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