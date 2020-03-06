Группа международных исследователей пришла к выводу, что риск заражения новым типом коронавируса Covid-19 у детей — примерно такой же, как и у взрослых, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на китайские СМИ.

Специалисты в ходе исследования проанализировали данные по коронавирусу, собранные в южно-китайском городе Шеньчжень, которые показали, что нет существенной разницы между показателями заболеваемости Covid-19 среди детей младше 10 лет и остального населения.

В научном исследовании принимали участие эпидемиологи из Университета Джонса Хопкинса города Балтимор (США), Центра по контролю и профилактики заболеваний города Шеньчжень, филиала Харбинского политехнического университета в Шеньчжене (КНР).

Исследования прошли в Шеньчжень. Специалисты изучали не только инфицированных пациентов (391 человек), но и тех, кто тесно контактировал с ними (1 286 человек). В ходе исследования они выявили, что в группе, контактировавшей с заболевшими, заразилось вирусом 7% детей до 10 лет, а подтвержденные случаи заболевания у взрослых составили 8%. Таким образом, показатели практически идентичные.

«Возможно, это первые точные доказательства того, что дети так же легко могут заразиться новым типом коронавируса Covid-19, как и взрослые», — считает эпидемиолог-инфекционист Гонконгского университета Бен Коулинг.

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