Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс получил гораздо больше позитивных отзывов от российских СМИ, чем любой другой претендент на роль кандидата в президенты США от Демократической партии. Такое доказательство поддержки Сандерса со стороны России нашло Newsweek, изучив результаты анализа, проведенного Институтом исследований внешней политики (Foreign PolicyResearch Institute, FPRI).

Специалисты FPRI проанализировали 3897 материалов агентств Sputnik и RT, опубликованных с 1 января 2019 года по 2 марта 2020 года. В общей сложности за это время потенциальные кандидаты на пост президента США от Демократической и Республиканской партий упоминались 5082 раза. Больше всего упоминаний пришлось на действующего американского лидера Дональда Трампа (3160). Имя бывшего вице-президента США Джо Байдена, претендующего на роль кандидата от Демпартии, упоминалось 812 раз, а имя его главного внутрипартийного оппонента Сандерса — 455 раз.

При этом именно о Сандерсе российские СМИ писали в позитивном ключе чаще всего: так или иначе одобряющих действия сенатора от Вермонта сообщений было около 21 процента, в то время как Байдена положительно оценили только в 3 процентах материалов, где он упоминался. Между тем негативная оценка бывшему вице-президенту США была дана в 40 процентах случаев, а его сопернику-однопартийцу — всего в 16 процентах случаев. О Трампе же в позитивном ключе говорилось в 17 процентах материалов, негативно — в 25 процентах, еще 58 процентов сообщений с его упоминанием были нейтральными.

По словам представителя FPRI Клинта Уоттса (Clint Watts), подобная активность российских СМИ, направленная на поддержку Сандерса, начала фиксироваться главным образом в последние 30-45 дней. Как отмечает специалист, аналогичная картина наблюдалась и во время предвыборной гонки 2016 года, когда Сандерс боролся на праймериз с Хиллари Клинтон.

В феврале американское издание The Washington Post сообщило, что Россия якобы пытается помочь Сандерсу в его президентской кампании. О какой именно помощи шла речь, не уточнялось. После этого еще один претендент в кандидаты от Демпартии миллиардер Майкл Блумберг, который позже вышел из предвыборной гонки, заявил, что Россия помогает Сандерсу, чтобы тот в дальнейшем проиграл действующему главе государства, республиканцу Трампу. В Москве все обвинения во вмешательстве в американские выборы отвергли.

Minval.az