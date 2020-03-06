Террорист-смертник привел в действие взрывное устройство у посольства США в столице Туниса, передает в пятницу радиостанция Mosaique FM.

«Террорист на мотоцикле подорвал себя с помощью «пояса смертника», атаковав патруль сил безопасности на дороге рядом с посольством США в Тунисе», — сообщает радиостанция.

Режим чрезвычайного положения в Тунисе действует с 2015 года. В июне 2015 года на тунисском курорте Эль-Кантауи в провинции Сус произошел теракт, унесший жизни 40 человек. Атаке также подвергся Национальный музей Бардо в столице страны.

В ноябре 2015 года террорист-смертник атаковал в столице сотрудников президентской гвардии.

Minval.az