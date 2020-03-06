Число беженцев, пересекших за последние дни турецко-греческую границу в районе реки Мерич, превысило 142 тысячи человек. Об этом сообщил в пятницу министр внутренних дел Турции Сулейман Сойлу, передает агентство «Анадолу».

«По состоянию на полдень 6 марта число беженцев, перешедших в Грецию через реку Мерич в северо-западной провинции Эдирне, достигло 142 175», — написал министр в Twitter.

Ранее власти Турции заявили, что отныне не будут преграждать путь для беженцев, желающих направиться в страны ЕС.

Решение было принято в ответ на несоблюдение европейской стороной условий миграционного соглашения от 2016 года.

Saat 12.10 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne Meriç’ten Yunanistan’a geçen göçmen sayısı; 142.175 — Süleyman Soylu (@suleymansoylu) March 6, 2020

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