В современную цифровую эру молодежь больше озабочена фиксированием моментов своей жизни для последующей публикации в соцсетях, чем ее проживанием, считает папа Римский Франциск, передает Интерфакс.

«И молодые люди, и взрослые тратят свою жизнь на поверхностные вещи. Они думают, что живут. На самом деле внутри они уже мертвы», — сказал понтифик в своем обращении по случаю Всемирного дня молодежи, который ежегодно празднуется католиками в дни Великого поста.

По мнению папы, в поисках удовольствий через развлечения, в стремлении поймать ускользающие моменты люди погружаются в «цифровой нарциссизм». «Слишком многие люди живут так!» — сокрушается понтифик.

У самого папы Франциска есть профиль в Twitter, на который подписано 27 млн. человек, и аккаунт в Инстаграм — там у понтифика 6,5 млн. подписчиков.

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