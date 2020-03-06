Азербайджан отправил из турецкого порта Джейхан в Беларусь первые 90 тысяч тонн нефти Azeri Light, сообщил официальный представитель Госнефтекомпании Азербайджана (SOCAR) Ибрагим Ахмедов.

Пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко в конце февраля говорил, что SOCAR в марте поставит Беларуси в порт Одессы два танкера нефти с последующей ее транспортировкой по трубопроводу Одесса-Броды.

«Отправили вчера вечером, груз 90 тысяч тонн нефти Azeri Light», — сообщил Ахмедов.

В начале этой неделе он говорил РИА Новости, что компания планирует отправить первый танкер 5-6 марта из Джейхана, а второй — в районе 20-го числа из Супсы.

Minval.az