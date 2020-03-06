Вчера, 6 марта, в Москве состоялась встреча президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по Идлибу.

Как сообщает Minval.az, после проведения переговоров с Путиным, Эрдоган побеседовал с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Позвав к себе министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу, Эрдоган, забыв, что у него включен микрофон, спросил у Лаврова, пообщались ли они сейчас с президентом Сирии Башаром Асадом.

Глава МИД России ответил ему уже без микрофона.

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