Отдых в Стамбуле стал с 1 марта дороже, выросла стоимость билетов в достопримечательности и проезда в общественном транспорте.

Как сообщает «Туристер» со ссылкой на Daily Sabah для иностранных туристов некоторые музеи и достопримечательности стали дороже на 50%. Подорожали, например Цистерна Базилика и музей Миниатюрк, а часть музеев, которые были недавно бесплатными, стали брать плату за вход.

Транспорт подорожал на 35%, цены в кафе также стали выше.

Ассоциация турагентств Турции (TÜRSAB) считает рост стоимости входных билетов к туробъектам «незаконным и несанкционированным». Она подала в суд против Минтуризма и культуры страны.

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