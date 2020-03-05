Президент Сирии Башар Асад не исключает возможности восстановления дипломатических отношений между Дамаском и Анкарой.

«Вполне естественно было бы иметь мирные отношения с соседним государством. Если ваш вопрос «возможно ли (восстановление дипотношений)», конечно, возможно», — сказал он в интервью телеканалу «Россия-24».

«Но мы не сможем прийти к такому результату, если (президент Турции Реджеп Тайип) Эрдоган поддерживает представителей умеренной сирийской оппозиции. Если он откажется от этого, тогда все вернётся на круги своя», — отметил при этом Асад.

«Что касается уровня национальных интересов Сирии и уровня национальных интересов Турции, то разногласий нет, нет противоречий. Поэтому ответ да. Необходимо вернуть отношения в естественное русло», — подчеркнул сирийский лидер.

Minval.az