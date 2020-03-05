Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган возложил на сирийскую сторону ответственность за обострение ситуации в Идлибе и заявил, что не позволит разрушить добрые отношения между Москвой и Анкарой.

«Мы не позволим силам режима повредить наши отношения с Россией», — сказал Эрдоган по итогам шестичасовых переговоров в Кремле с президентом РФ Владимиром Путиным.

Как отметил президент Турции, «мы принимали активное участие в (урегулировании) в этом регионе, и в этом процессе мы прилагали все усилия, чтобы действовать скоординированно с российскими органами».

Вместе с тем, по утверждению Эрдогана, «начиная с марта текущего года участились нападения сил режима, что нарушило Идлибский договор». «Поэтому в первую очередь хочу сказать, что первостепенная ответственность лежит на силах режима, которые нарушали эти договоренности», — цитирует Эрдогана «Интерфакс».

Он заявил, что «основная задача режима в Идлибе — опустошить этот район и поставить Турцию в трудное положение перед потоком беженцев».

«Турция перед такой угрозой не будет сидеть сложа руки», — подчеркнул Эрдоган.

Minval.az