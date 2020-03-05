Россия и Турция нашли приемлемые решения по Идлибу. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Москве.

По словам президента РФ, которые приводит «Анадолу», тесный личный контакт лидеров России и Турции позволяет найти общие подходы к решению международных проблем.

Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что, начиная с полуночи 6 марта, вступит в силу режим прекращения огня в Идлибе.

По словам турецкого лидера, назрела необходимость смены статуса Идлибской зоны деэскалации.

Эрдоган отметил, что Турция предприняла активные шаги по предотвращению агрессивных действий сторонников режима Башара Асада в Идлибской зоне деэскалации.

Он также отметил, что страна будет прилагать все усилия, чтобы оказать помощь всем нуждающимся в Сирии, а также обеспечить возвращение беженцев на из место жительства.

Однако Эрдоган отметил, что Турция оставляет за собой право на ответные действия на нападения со стороны Сирии, если они будут повторяться. Глава МИД России Лавров отметил, что Россия и Турция договорились создать коридор безопасности в шесть километров к северу и югу от трассы М4 в Сирии. Конкретные параметры функционирования коридора безопасности согласовываются по линии министерств обороны двух стран в течение семи дней. Также с 15 марта стороны договорились проводить совместное патрулирование вдоль трассы военными полициями двух стран.

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