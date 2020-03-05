МИД Китая не считает нужным извиняться или оправдываться за распространение коронавируса, который впервые появился в китайском городе Ухань.

«Коронавирус — общий враг человечества, от него страдают жители многих стран. Мнение о том, что Китай должен принести извинения, абсолютно голословно и безосновательно», — приводятся на сайте ведомства слова представителя внешнеполитического ведомства страны Чжао Лицзянь, пишет ТАСС.

Он напомнил, что ВОЗ считает очернение [стран и людей] «большей опасностью, чем сам вирус». Не важно, где появился вирус, мы все стали его жертвами, Китай совместно с другими странами «совместно противостоят угрозе его распространения».

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