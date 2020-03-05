Около 300 млн учащихся не посещают занятия в школах и университетах в разных странах мира из-за закрытия их учебных заведений из-за распространения коронавируса, сообщили в ЮНЕСКО.

«Закрытие школ в 13 странах для сдерживания распространения COVID-19 прервало занятия 290,5 млн учащихся по всему миру», — говорится в сообщении организации.

В организации указали, что оказывают странам помощь для решения этой проблемы, в частности, помогая с дистанционным обучением.

«Мы работаем со странами, чтоб обеспечить непрерывность процесса обучения для всех, особенно для детей из социально неблагополучных семей и молодежи», — сказала гендиректор ЮНЕСКО Одре Азуле.

По данным организации, на данный момент в 13 государствах закрыты школы по всей стране. Еще в девяти странах введены ограничения на работу учреждений в отдельных регионах.

Накануне сообщалось, что все школы и университеты закрываются в Италии в качестве меры сдерживания распространения COVID-19. Образовательные учреждения будут закрыты до 15 марта включительно.

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире составляет 95 036 человек. Число жертв приближается к 3,3 тыс. человек.

Minval.az