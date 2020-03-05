Президент Турции Тайип Эрдоган подал судебный иск к замглавы парламентской фракции основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Турции Энгину Озкочу, требуя от него компенсации за нанесенное оскорбление в размере 1 миллиона турецких лир (около 165 тысяч долларов), заявил адвокат Эрдогана Хюсейн Айдын.

Ранее Озкоч обвинил Эрдогана в использовании слова «kelle» (грубое название мертвого тела), когда тот говорил о погибших турецких военных, и обвинил президента в предательстве, добавив, что дети самого президента уклонились от службы в армии. Из-за заявления Озкоча в турецком парламенте в среду вспыхнула массовая драка с участием депутатов от правящей Партии справедливости и развития и НРП.

«Мы подали иск о моральной компенсации в размере одного миллиона лир против Озкоча из-за его грубых и грязных заявлений в отношении нашего президента. Мы также предъявили обвинение в оскорблении президента», — написал Айдын в Twitter.

По сообщению газеты Hurriyet, генпрокуратура Анкары начала расследование в отношении Озкоча по обвинению в «оскорблении президента».

Minval.az