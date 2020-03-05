По сообщениям сирийских СМИ, ВВС ЦАХАЛа атаковали в ночь на четверг, 5 марта, несколько целей в районе Хомса и в Кунейтре. В Дамаске утверждают, что ракеты по целям были выпущены с самолетов, находившихся в воздушном пространстве Ливана и на Голанских высотах.

Сирийское информационное агентство SANA сообщило о том, что в 0:30 система ПВО обнаружила несколько израильских самолетов, приближавшихся к границе со стороны Сидона (Ливан). В сообщении говорится, что выпущенные этими самолетами ракеты были перехвачены сирийскими противоракетными комплексами и не достигли целей.

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