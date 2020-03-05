В Турции заявили, что греческие силовики убили мигранта и ранили еще пятерых в среду, когда мигранты пытались пересечь границу между двумя странами.

Об этом сообщает турецкая газета Daily Sabah.

Два турецких сотрудника Службы безопасности и офис местного губернатора в пограничной провинции Эдирне заявили, что мигрант умер в больнице от ранения в грудь после того, как греческая полиция и пограничники открыли огонь боевыми патронами у контрольно-пропускного пункта в Пазаркули. По их словам, еще пятеро получили ранения головы и ног.

На место происшествия прибыли несколько турецких машин скорой помощи.

Minval.az