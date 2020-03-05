В новой модели кроссовок Puma пользователи разглядели портрет Адольфа Гитлера. Известную компанию тут же поспешили обвинить в симпатии к нацизму, пишет Esquire.

Предметом пристального внимания, разбирательств и споров стала модель Storm Adrenaline. Если посмотреть на эту спортивную обувь сверху вниз, то можно увидеть, что черные линии на носке и язычке кроссовок очень похожи на челку и усы.

Некоторые пользователи посчитали, что кроссовки похожи на портрет Адольфа Гитлера. Критики напомнили, что основатель компании Puma Рудольф Дасслер и его брат Адольф поддерживали нацистский режим.

В то же время другие юзеры разглядели в кроссовках сходство с писателем Николаем Гоголем.

Сама компания пока никак не комментирует сравнение.

Minval.az