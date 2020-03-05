Власти Сингапура подтвердили наличие коронавируса у одного из пассажиров рейса TK54 Turkish Airlines, прибывшего 3 марта из Стамбула, проводится проверка тех, кто мог находиться в контакте с ним, говорится в заявлении министерства транспорта Сингапура.

Ранее не сообщалось о подтвержденных случаях заболевания коронавирусной инфекцией в самой Турции, при этом в Сингапуре зарегистрировано более 100 заболевших.

«Министерство здравоохранения поздно вечером в среду подтвердило, что тест одного из пассажиров TK54, который прибыл в Сингапур из Турции 3 марта 2020 года, дал положительный результат на COVID-19», — говорится в сообщении транспортного ведомства.

Отмечается, что обратный рейс TK55 в Стамбул «не вылетел из аэропорта Чанги прошлым вечером (4 марта 2020 года) в назначенное время». Министерство транспорта Сингапура, Управление гражданской авиации и власти аэропорта находятся в постоянном контакте с авиакомпанией и пассажирами.

«Министерство здравоохранения приступило к определению тех, с кем мог контактировать заразившийся пассажир», — отмечается в заявлении.

Minval.az