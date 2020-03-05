Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 80 409, из них 3 012 пациентов скончались, более 52 тысяч излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению, передает РИА Новости.

«Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 80 409 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 25 352 человека (5 592 человек находятся в тяжелом состоянии), 52 045 человек выписаны из больниц, 3 012 скончались», — говорится в сообщении госкомитета.

Minval.az