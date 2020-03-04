США ударили по афганскому террористическому движению «Талибан». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление американских военных.

Речь идет об ударе с воздуха в провинции Гильменд. Отмечается, что до этого «Талибан» атаковал пост афганских национальных сил безопасности.

«Это был оборонительный удар, чтобы остановить атаку», — написал в своем Twitter-аккаунте представитель Вооруженных сил США в Афганистане полковник Сонни Леггетт. Он добавил, что Вашингтон продолжает быть привержен заключенному ранее мирному договору, но призвал талибов прекратить атаки и выполнять принятые на себя обязанности.

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