Турция считает, что парламентские выборы в Сирии в апреле не будут иметь юридической силы, Анкара их не признает, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын в среду, передает РИА Новости.

Ранее пресс-служба сирийского президента Башара Асада сообщила, что он назначил парламентские выборы в стране на 13 апреля.

«Мы надеемся, к власти в Сирии придет руководство, которое проведет законные и прозрачные выборы. Что касается выборов в апреле, то они не имеют никакой юридической силы, как и прошлые, от которых они ничем не отличаются. Они не будут иметь никакой законности и не будут признаны ни сирийским народом, ни нами, ни международным сообществом», — сказал Калын журналистам в Анкаре.

Minval.az