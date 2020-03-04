Массовая драка произошла в парламенте Турции между пердставителями от правящей Партии справедливости и развития и оппозиционной Республиканской народной партии. Об этом сообщает «Корреспондент» со ссылкой на Milliyet.

Депутатов партии Эрдогана возмутило высказывание Энгина Озкоча, возглавляющего фракцию основной оппозиционной партии.

Оппозиционер раскритиковал президента Турции за его политику в отношении Сирии, после чего началась потасовка с участием большого количества депутатов.

Генпрокуратура Анкары открыла дело в отношении Энгина Озкоча из-за «оскорбления в адрес президента».

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