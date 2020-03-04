Премьер-министр Индии Нарендра Моди в среду заявил, что не будет принимать участие в фестивале красок Холи в этом году из-за ситуации с распространением коронавируса Covid-19.

«Эксперты по всему миру рекомендовали воздержаться от участия в массовых мероприятиях, чтобы избежать распространения коронавируса. Поэтому в этом году я принял решение не участвовать ни в каких мероприятиях в рамках фестиваля Холи»- цитирует «Интерфакс» Моди.

С момента назначения на пост премьер-министра в 2014 году Моди всегда принимал участие в официальных мероприятиях в рамках этого фестиваля.

Фестиваль красок Холи — один из самых популярных праздников в Индии. Праздник знаменует начало весны. В этом году он пройдет в начале следующей недели.

По состоянию на среду в Индии подтверждено 28 случаев заражения. Власти Индии ввели превентивные меры на фоне распространения коронавируса. В частности, все пассажиры, въезжающие в страну, проверяются на наличие коронавируса.

Minval.az