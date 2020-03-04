Австрийский канцлер Себастьян Курц в среду на пресс-конференции вновь заявил, что Австрия не намерена принимать новых беженцев, передает РИА Новости.

Ранее федеральный президент Австрии Александер Ван дер Беллен призвал к тому, чтобы Австрия как член ЕС «в определенной мере» приняла участие в приеме беженцев, в особенности женщин и детей.

«Наша линия как федерального правительства ясна, а именно: никакого дополнительного добровольного приема (беженцев) в Австрии», — сказал Курц на пресс-конференции.

Курц мотивировал отказ тем, что Австрия стала одной из стран ЕС, которые сильнее всего затронул миграционный кризис в 2015 году. Если исходить из расчета на душу населения, вряд ли еще какая-то страна в мире и тем более в ЕС когда-либо вообще принимала столько беженцев как Австрия в тот период, добавил он.

«Я призываю к тому, чтобы сначала хорошо интегрировать тех, кто уже здесь. Например, у нас 30 тысяч безработных беженцев, которых было бы хорошо привести на рынок труда», — подчеркнул канцлер.

Minval.az