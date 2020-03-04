Сирия не совершала никаких враждебных действий в отношении Турции, заявил президент Арабской Республики Башар Асад.

«Какое враждебное действие — большое или малое — Сирия совершила против Турции? Его нет. Есть сирийско-турецкие браки, есть семьи, есть жизненные общие интересы. Это взаимное проникновение культур обусловлено исторически, поэтому нелогично, чтобы между ними и нами были серьезные разногласия», — сказал он в интервью телеканалу «Россия 24».

Также сирийский лидер назвал турок братским народом и сказал, что непонятно, за что им погибать в чужой стране.

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