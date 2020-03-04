Кризисный штаб правительства ФРГ запретил экспорт медицинских защитных средств в связи с распространением коронавируса, говорится в решении штаба,

«Кризисный штаб констатирует особую необходимость в срочном выпуске медицинского защитного инвентаря… В государственной газете Bundesanzeiger сегодня будет опубликовано предписание федерального министерства экономики и энергетики, согласно которому запрещается экспорт за границу медицинского инвентаря (масок, перчаток, защитных костюмов и т. д.», — говорится в документе, поступившем в «Интерфакс» в среду.

Исключения допускаются в рамках международных гуманитарных акций.

Кризисный штаб сформирован из представителей министерства внутренних дел и министерства здравоохранения, его следующее заседание запланировано на четверг, 5 марта.

Minval.az