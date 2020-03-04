Королева Великобритании Елизавета II впервые за много лет провела традиционное вручение наград в перчатках на фоне роста числа заболевших коронавирусом в мире. Об этом сообщает издание The Daily Mail.

На распространенных в Сети кадрах видно, как на церемонии в Букингемском дворце 93-летняя королева в длинных белых перчатках прикалывает крест командора Ордена британской империи к лацкану костюма актрисы Уэнди Крейг. Вместе с тем в канцелярии Елизаветы II не уточнили, был ли этот предмет гардероба использован в качестве меры предосторожности от инфицирования коронавирусом.

Главный редактор журнала Press Association Джо Литтл назвал решение монарха «разумной предосторожностью», поскольку через шесть недель ей исполнится 94 года и она находится в том возрасте, в котором люди подвержены подобным вирусам. Королева могла отменить церемонию вручения наград, но как монарх, выступающий за привычных ход вещей, предпочла этого не делать.

В настоящее время в Великобритании зафиксировали 51 случай заболевания коронавирусом. Большинство заболевших находятся на территории Англии. Также случаи заражения зафиксированы в Шотландии, Уэльсе и Северной Ирландии.

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