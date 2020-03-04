Астероид диаметром до 4 километров, относящийся к потенциально опасным, приблизится к Земле на безопасное расстояние в конце апреля, сообщает НАСА.

По расчетам ученых, астероид номер 52768 (1998 OR2) ближе всего подойдет к Земле 29 апреля, когда будет находиться на дистанции в 6,29 миллиона километров — это в 16 раз дальше, чем расстояние до Луны. Диаметр астероида составляет от 1,8 до 4,1 км.

Астероид является потенциально опасным, поскольку его трасса полета пересекает орбиту Земли. Оборот вокруг Солнца астероид совершает за 3,68 земных года.

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