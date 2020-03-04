США, предложив помощь Ирану в связи с коронавирусом, лишь надели «маску сострадания».

Если Вашингтон реально хочет помочь, пусть снимет санкции, заявил в среду президент Ирана Хасан Роухани.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон готов помочь Ирану в борьбе с новым коронавирусом, однако Тегеран должен об этом попросить.

«Они, надев маску сострадания, высказались, мол, мы хотим помочь иранскому народу. Если вы действительно говорите правду, снимите санкции, по крайней мере с лекарств. Это первый шаг. Скажите, что до сих пор совершали ошибки в отношении Ирана и просите прощения», — сказал Роухани, чьи слова приводятся на его официальном сайте.

Он также повторил, что Иран постарается преодолеть кризис с коронавирусом в кратчайшие сроки и с минимальными потерями. По его словам, коронавирус затронул практически все провинции страны.

На данный момент с 19 февраля в Иране зафиксированы более 2,3 тысячи случаев заражения коронавирусом, из них 77 человек погибли, 435 выздоровели.

Minval.az