Немецкий автоконцерн BMW показал свой новый двухмерный логотип без привычной черной заливки круга. Синие и белые секторы — символы флага Баварии — остались на месте.

Как пояснили в компании, новая эмблема должна привлечь молодых покупателей, которые хорошо ориентируются на рынке цифровых технологий. По словам Йенса Тимера, логотип символизирует открытость и ясность.

Первым автомобилем, на котором появится обновленный логотип, станет BMW i4. Серийная версия модели появится в следующем году.

В последний раз BMW обновляла логотип в 1997 году.

Minval.az