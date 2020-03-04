Немецкий автоконцерн BMW показал свой новый двухмерный логотип без привычной черной заливки круга. Синие и белые секторы — символы флага Баварии — остались на месте.

Как пояснили в компании, новая эмблема должна привлечь молодых покупателей, которые хорошо ориентируются на рынке цифровых технологий. По словам Йенса Тимера, логотип символизирует открытость и ясность.

Первым автомобилем, на котором появится обновленный логотип, станет BMW i4. Серийная версия модели появится в следующем году.

В последний раз BMW обновляла логотип в 1997 году.

 

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A new dress for a new age. Introducing the new two-dimensional, transparent interpretation of the BMW logo. The BMW Concept i4. #THEConcepti4 #bornelectric #BMW #BMWi

Публикация от BMW (@bmw)

Minval.az