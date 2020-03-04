В Египте казнили одного из лидеров террористической группировки «Бейт Ансар аль-Макдис» Хишама Ашмауи, которого местные власти считали «самым опасным террористом».

Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что помимо Ашмауи были также казнены 37 других членов организации.

Ашмауи в бывшем был военнослужащим спецподразделения египетской армии, позже он примкнул к террористам. Ему и его сообщникам вменяется 54 преступления, в том числе убийство представителей полиции, подрывы зданий управлений безопасности Каира, мечетей и других зданий, а также ограбления.

Самым громким делом стала попытка убийства экс-министра внутренних дел Египта Мухаммада Ибрагима.

Кроме того, осужденные сотрудничали с группировкой «Братья-мусульмане» (организация запрещена в России).

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