Специалисты Объединенного исследовательского центра Европейской комиссии пришли к выводу, что из-за изменения климата к 2100 году с лица Земли исчезнет половина песчаных пляжей.

По словам ученых, даже если человечество резко сократит загрязнения из-за сжигания ископаемого топлива, может исчезнуть множество пляжей, что нанесет серьезный ущерб пляжному туризму в больших и малых странах. Кроме того, прибрежная линия является дополнительной защитой против штормов и наводнений, поэтому с ее исчезновением число экстремальных погодных явлений возрастет, передает портал «Лента.ру».

Согласно данным, сильнее всего пострадает Австралия. В течение следующих 60 лет она может потерять 15 тысяч километров пляжей. Ущерб будет также нанесен Канаде, Чили и США. В десятку стран, которые могут потерять песчаные береговые линии входят Мексика, Китай, Россия, Аргентина, Индия и Бразилия.

В настоящее время песчаные пляжи занимают более трети мировой береговой линии и часто находятся в густонаселенных районах. Согласно наихудшему сценарию, согласно которому уровень моря поднимется на 84 сантиметра, к 2100 году мир потеряет 49,5 процента своих песчаных пляжей, то есть почти 132 тысячи километров береговой линии. Согласно более вероятному сценарию, который предусматривает повышение глобальных температур на три градуса Цельсия и рост уровня моря на полметра, к концу века исчезнет 95 тысяч километров песчаных пляжей, однако большая часть потерь придется на ближайшие 30 лет.

В течение следующего столетия от четверти до половины песчаных пляжей Великобритании отступят более чем на 100 метров вглубь островов, в зависимости от того, насколько быстро тают полярные ледяные щиты. Потери льда в Антарктиде и Гренландии в настоящее время соответствуют наихудшим сценариям изменения климата.

Minval.az