Смертность от коронавируса COVID-19 составляет 3,4%. От гриппа умирает менее 1%, сообщил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус. По его словам, коронавирус распространяется менее эффективно, чем грипп.

«По всему миру скончались порядка 3,4% от всех сообщенных случаях COVID-19. Для сравнения: сезонный грипп обычно убивает гораздо меньше, чем 1%, зараженных»,— приводит ВОЗ слова господина Гебрейесуса в Twitter. Он сказал, что коронавирус — это не атипичная пневмония, не ближневосточный респираторный вирус и не грипп, а «уникальный вирус со своими особыми характеристиками». Поэтому заболевших нельзя лечить, как от гриппа, но между ними есть «много схожих вещей», передает онлайн-издание «Коммерсант».

По словам главы ВОЗ, у 1% заболевших COVID-19 нет симптомов или они проявляются в течение двух дней. У людей пока не выработался иммунитет к коронавирусу, поэтому он чаще приводит к серьезным формам заболевания.

Всего в мире число заболевших превышает 92 тыс. Умерли более 3,1 тыс., из них почти 3 тыс.— в Китае.

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