Американский президент Дональд Трамп пожертвовал свою квартальную заработную плату в размере $100 тыс. на борьбу с коронавирусом.

Об этом рассказала в Twitter пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм.

Она опубликовала фотографию чека Трампа, который он выписал министерству здравоохранения и социальных служб США.

«Президент… продолжает защищать американский народ и жертвует свою зарплату за четвертый квартал 2019 года», — написала Гришэм.

Пресс-секретарь добавила, что вся сумма пойдет для «противодействие, сдерживание и борьбу с коронавирусом».

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