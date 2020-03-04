Глава Национального центра по контролю за заболеваниями Минздрава Грузии Амиран Гамкрелидзе назвал Исследовательский центр общественного здравоохранения имени Лугара в Тбилиси «богатством страны» и рассказал, какую деятельность ведет лаборатория.

«Лаборатория Лугара — это богатство нашей страны. Это одна из мощнейших лабораторий в регионе, и она является частью безопасности страны с точки зрения биологической и медицинской защиты. Лаборатория может идентифицировать множество опасных вирусов и бактерий. В биобезопасности существует всего четыре уровня, данная лаборатория удовлетворяет третий уровень, что означает, что там можно работать с самыми страшными патогенами. Там созданы специальные условия для этого, например, такой уровень фильтрации воздуха, чтобы сотрудник, работающий с опасными патогенами, не получил вреда», — заявил Гамкрелидзе в эфире телеканала «Имеди».

По его словам, в лаборатории хранятся обнаруженные за последние 70 лет патогены, которые могли бы стать опасным оружием в руках террористов.

«Когда коммунистический блок распался, нуклеарные, химические и биологические основы в разных странах были рассеяны. У нас в Грузии на пятых-шестых местах были такие биологические основы. Все это должно храниться в одном месте под защитой. На вход на ту территорию лаборатории Лугара, где все это хранится, имеют право только пять человек, я туда попасть не могу», — добавил Гамкрелидзе.

Он так же рассказал, что вместе с этим в лаборатории есть вирусологическое отделение, где диагностируются разновидности гриппа. Также есть лаборатория полиомиелита, кори, гепатита, центр генома, бактериальная лаборатория.

Minval.az