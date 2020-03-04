Американская оборонная корпорация Lockheed Martin в своих официальных материалах исключила Турцию из программы по созданию многоцелевого истребителя пятого поколения F-35 Lightning II.

Как передает ТАСС, соответствующие данные содержатся в официальной инфографике программы, опубликованной Lockheed Martin во вторник.

В предыдущей инфографике от 3 февраля в список стран-участников и разработчиков программы F-35 входила Турция, которая, как предполагалось, закажет 100 единиц F-35A (базовая модификация самолета, предназначенная для военно-воздушных сил — прим.). «Министерство обороны Соединенных Штатов Америки 17 июля 2019 года объявило о намерении приостановить участие Турции в программе F-35. Lockheed Martin поддержит решение оборонного ведомства страны», — говорилось в комментарии к инфографике. Текущая версия документа не содержит какого-либо упоминания Турции в числе стран — участников программы F-35.

По состоянию на 3 марта 2020 года ни Пентагон, ни Lockheed Martin не сделали какого-либо официального объявления о полном исключении Турции из вышеупомянутого проекта.

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