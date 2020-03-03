Во Франции фиксируют рост продаж известного романа французского писателя Альбера Камю «Чума» на фоне ситуации с распространением в стране коронавируса COVID-19.

Согласно статистическому порталу Edistat, отслеживающему данные о продажах книг во Франции, роман Камю в начале 2020 года покупали значительно чаще, чем во время аналогичного периода в прошлом году.

Так, например, за четвертую неделю 2020 года продано около 1,7 тыс. экземпляров этой книги издательства Folio. Для сравнения за эту же неделю в 2019 году во Франции приобрели лишь около 450 книг.

Французские СМИ отмечают, что рост продаж тех или иных книг зачастую отражает различные события в обществе. В частности, например, после ноябрьских терактов в Париже во Франции значительно выросли продажи книги «Праздник, который всегда с тобой» Эрнеста Хемингуэя, которая стала для французов неким «символом оптимизма», отмечает телеканал БФМ-ТВ.

«Интерфакс» отмечает, что роман «Чума» Камю повествует о вымышленной эпидемии чумы в городе Оран в Алжире. В книге рассказывается о жизни города и его жителях. Повествование ведется от лица доктора по имени Бернар Риэ.

По последним данным, общее число зараженных коронавирусом COVID-19 в мире превысило 90,8 тыс. человек. При этом на Китай приходится около 80 тыс. подтвержденных случаев заболевания, за пределами материкового Китая число зараженных достигло 10,6 тыс.

Во Франции выявлено почти 200 зараженных. Три человек скончались.

Minval.az