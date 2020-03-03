Соединенные Штаты готовы вместе с гуманитарной помощью предоставить Турции боеприпасы для проведения операции в сирийском Идлибе, заявил специальный представитель США по региону Джеймс Джеффри.

«Турция является нашим союзником по НАТО. Большая часть военных использует американскую технику. Мы позаботимся о том, чтобы снаряжение было готово и пригодно к использованию», — сказал Джеффри, слова которого приводит РБК.

Посол США в Турции Дэвид Саттерфилд заявил на брифинге, что Вашингтон рассматривает запрос Анкары на системы ПВО. 20 февраля министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Вашингтон, возможно, поставит Турции зенитно-ракетные комплексы Patriot для поддержки действий турецких военных в Идлибе.

«Речь не идет о появлении американских военнослужащих в Идлибе. Они прислали нам батареи ПВО. Против нашей страны существует воздушная, ракетная, угроза. Нам может быть оказана поддержка в виде поставок ЗРК Patriot», — сказал тогда Акар.

Кремль оставил без комментариев это сообщение. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сирийские вооруженные силы продолжат борьбу с представителями умеренной оппозиции, которые находятся в Идлибе и которые постоянно атакуют.

Minval.az