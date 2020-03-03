Число зараженных коронавирусом SARS-CoV-2 в Иране выросло на 800 человек по сравнению с данными за вчерашний день, 11 человек скончались.

Об этом со ссылкой на заявление министерства здравоохранения страны сообщает Reuters.

Исполняющий обязанности главы министерства Алиреза Раизи объявил о новых данных по государственному телевидению. Он рассказал, что подтвержденных случаев инфицирования насчитывается 2336, умерло всего 77 человек, выздоровели 435. Днем ранее было известно о 1501 инфицированном пациенте на территории страны.

Minval.az