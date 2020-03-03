98-летняя жительница Уханя по фамилии Ху, заразившаяся коронавирусом, благополучно вылечилась и покинула больницу. На сегодняшний день она является старейшей жительницей Земли, поборовшей COVID-19, передает агентство «Синьхуа».

Старушка была доставлена в больницу с высокой температурой в критическом состоянии, вместе с ней госпитализировали и ее 55-летнюю дочь, у которой также выявили коронавирус.

Обе женщины прошли курс с применением противовирусных препаратов и вскоре почувствовали себя лучше. Спустя некоторое время 98-летнюю пациентку выписали домой.

При этом китайские врачи отметили, что определить, выздоровел человек или вирус еще жив, довольно сложно, так как первые анализы даже после улучшения состояния заболевших, дают положительные результаты.

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