Президент Турции Тайип Эрдоган заявил по телефону канцлеру Германии Ангеле Меркель о необходимости соблюдения международных обязательств и справедливого распределения ответственности за проблему беженцев, сообщила администрация турецкого лидера.

«Наш президент провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Обсуждались двусторонние отношения и региональные вопросы, в частности ситуация в Идлибе и проблема беженцев. Президент отметил, что необходимо соблюдать международные обязательства по этому вопросу со справедливым распределением бремени и ответственности за беженцев», — говорится в сообщении.

Minval.az