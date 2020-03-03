Турецкий военнослужащий погиб в результате обстрела со стороны сирийской правительственной армии в Идлибе, заявило министерство обороны Турции. Об этом сообщает Reuters.
По данным ведомства, один военный погиб на месте, еще один получил ранения.
Турецкий военнослужащий погиб в результате обстрела со стороны сирийской правительственной армии в Идлибе, заявило министерство обороны Турции. Об этом сообщает Reuters.
По данным ведомства, один военный погиб на месте, еще один получил ранения.
Дата: 2020/03/03 9:00
Раздел: Мир
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