Правительство Португалии подтвердило в понедельник первый случай заражения коронавирусом в стране. Об этом, согласно информации «Интерфакса», сообщает в понедельник RTP со ссылкой на Минздрав страны.

Известно, что заражение выявили у мужчины, который ранее побывал в отпуске на севере в Италии. Ему 60 лет, он обратился за помощью к медикам 29 февраля.

Кроме того, первичные анализы показали, что еще один мужчины, который недавно посетил с рабочей поездкой Валенсию в Испании, мог заразиться вирусом. В настоящее время медики проводят повторную диагностику его состояния.

Оба эти мужчины проживают в городе Порту на севере Португалии.

Minval.az