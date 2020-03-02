Представитель радикального движения «Талибан» объявил о прекращении частичного перемирия в Афганистане. Об этом сообщает RT со ссылкой на AFP.

«Талибы прекращают частичное перемирие, чтобы возобновить афганские «операции», — пишет агентство.

Minval.az