В сирийской провинции Идлиб — обострение противостояния между Сирией и Турцией. Турция и дружественные ей сирийские оппозиционные силы наносят сокрушительные удары по подразделениям армии Асада, а также по бригадам проиранских шиитских группировок, выступающих на его стороне.

Видео, полученные для этого материала от источника «Новой газеты» в Сирии, содержат сцены убийств, не предназначенные для читателей младше 18 лет.

Напомним, с 11 февраля Турция начала массированную переброску тяжелого вооружения в сирийскую провинцию Идлиб, выступая против нарушения сирийской армией границ зоны деэскалации вокруг региона.

Идлиб — последний район Сирии, до сих пор неподконтрольный режиму Асада. Сочинские договоренности между Россией и Турцией установили вокруг Идлиба «зону деэскалации», которую совместно патрулируют российские и сирийские военные. Суть этой демилитаризованной полосы — разделить войска режима и антиасадовскую оппозицию. Теперь сирийская армия пытается взять под контроль последний оплот вооруженного сопротивления, а Турция встает на защиту союзнических ей оппозиционных сирийских подразделений, имея в виду, прежде всего, светскую Сирийскую Свободную армию.

27 февраля самолет сирийского режима нанес авиаудар по позициям турецких военных. По разным данным погибло от 10 до 30 турецких военнослужащих, еще более 30 находятся в госпиталях, притом многие — в критическом состоянии.

Ответ не заставил себя долго ждать: все последующие двое суток турецкие беспилотники атаковали позиции сирийской армии и ее союзников, шиитской «Хезболлы», неоднократно по ним била артиллерия.

По данным «Новой», потери сирийской стороны уже близятся к тысяче (по последним данным они превысили 2500).

Источники «Новой» в Идлибе представили несколько коротких видеороликов с передовой.

На первом видео — фактически предсмертное послание бойца «Хезболлы», снятое на портативную видеокамеру. (Такие видео впоследствии «Хезболла» использует для подготовки новых бойцов, а также для создания пропагандистских видеороликов).

Предсмертное видео боевика «Хезболлы» (сражаются за Асада), погибшего в вооруженной бойни в Идлибе. «Новая» установила его личность.https://t.co/MBg0KVamHB pic.twitter.com/icTyDHq4o1 — Новая Газета (@novaya_gazeta) February 29, 2020

«Новой» удалось установить личность этого бойца, его зовут Ахмед Али Ходр, он из шиитской деревушки Харет Эль Фекхени, у него остались два сына, двух и трех лет.

Обстоятельства его гибели раскрывают два следующих кадра.

Одно сделано турецким дроном: виден момент удара, наносимого с воздуха по укреплению «Хезболлы» в районе Саракеб. Последний кадр (осторожно, шокирующий контент!) снят внутри этого укрепления и показывает нам последствия авиаудара. Среди погибших — и Ахмед Али Ходр.

Кадр с видео дрона-наводчика за несколько секунд до удара по укреплению «Хезболлы». Источник: турецкие соцсети

Последствия удара по укреплению «Хезболлы». Кадр с видео от источника «Новой» в Сирии

Также в распоряжении «Новой» оказалось голосовое послание другого бойца «Хезболлы».

«Русские нас бросили, войска Асада нас бросили, мы остались совсем одни», — говорит его автор. «Девять раз нас бомбили, количество погибших огромное. Мы смогли достать десять трупов, но под завалами их остается намного больше», — говорится в обращении.

Россия на данный момент никак не вмешивается в противостояние ее союзников — армии сирийского режима и «Хезболлы» — с турецкими войсковыми подразделениями. 28 февраля министр иностранных дел России Лавров принес Анкаре соболезнования в связи с гибелью военных.

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