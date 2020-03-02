Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в понедельник заявил, что в Европу скоро направятся миллионы беженцев из-за того, что его государство больше не намерено закрывать для них границу с ЕС, передает агентство «Анадолу».

«С момента открытия границы Турции на Запад ринулись сотни тысяч человек. В скором времени этот показатель достигнет миллионов», — сказал он, выступая в Анкаре.

По данным главы МВД Турции Сулеймана Сойлу, в понедельник число направляющихся в ЕС через Грецию или Болгарию беженцев превысило 117 тыс. человек.

Minval.az