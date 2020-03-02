Министр внутренних дел Германии Хорст Зеехофер в понедельник отказался пожать руку канцлеру страны Ангеле Меркель на фоне ситуации с коронавирусом, сообщает РИА Новости со ссылкой на таблоид Bild.

Во время встречи с представителями объединений мигрантов в Берлине Меркель подошла к Зеехоферу и протянула руку в знак приветствия, но министр не ответил ей. Меркель с юмором восприняла ситуацию, подняла обе руки и показала Зеехоферу поверхность ладоней. В итоге оба рассмеялись.

Немецкие СМИ сообщали, что Зеехофер недавно заявил о решении отказаться от рукопожатий в связи с ситуацией с коронавирусом.

В Германии лабораторно подтверждены 150 случаев заболеваний, вызванного коронавирусом. Заражения зафиксированы в десяти федеральных землях из 16. Наибольшее число — в крупнейшей земле Северный Рейн — Вестфалия (86), далее следует Бавария (25), с которой началось распространение болезни по Германии, потом Баден-Вюртемберг (19) и Гессен (10). Отдельные случаи зафиксированы в Берлине, Бремене, Гамбурге, Нижней Саксонии, Рейнланд-Пфальце и Шлезвиг-Гольштейне.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни — это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название — COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80 тысяч человек, скончались 2912, излечились почти 44,5 тысячи. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 58 странах, число зараженных превысило 7 тысяч, скончались 104 человека.

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