Постпред США при ООН Келли Крафт и спецпредставитель по Сирии Джеймс Джеффри прибыли во вторник в Анкару.
Самолет с американской делегацией приземлился в столичном аэропорту «Эсенбога» в 16.10 по местному времени, сообщает «Анадолу».
В повестке дня турецко-американских переговоров — гуманитарный кризис, сопряженный с действиями режима Башара Асада в регионе.
В программу визита американской делегации включены также встречи с представителями ООН и гражданского общества Турции и поездка в приграничную с Идлибом провинцию Хатай.