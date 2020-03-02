Постпред США при ООН Келли Крафт и спецпредставитель по Сирии Джеймс Джеффри прибыли во вторник в Анкару.

Самолет с американской делегацией приземлился в столичном аэропорту «Эсенбога» в 16.10 по местному времени, сообщает «Анадолу».

В повестке дня турецко-американских переговоров — гуманитарный кризис, сопряженный с действиями режима Башара Асада в регионе.

В программу визита американской делегации включены также встречи с представителями ООН и гражданского общества Турции и поездка в приграничную с Идлибом провинцию Хатай.

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