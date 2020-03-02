ВКС России наносят неизбирательные удары по населенным пунктам в Идлибе, что является военным преступлением, говорится в докладе Комиссии ООН по Сирии.

В докладе отмечается , что сторонники Асада неоднократно совершали военные преступления, нанося удары по зданиям медучреждений и мирным жителям Сирии, передает агентство «Анадолу».

В ООН также пришли к заключению, что в подконтрольных Демсилам Сирии (костях которых формируют террористы YPG/PKK) сирийских районах нарушаются права человек, в том числе детей.

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